logo

BTC/USD

21709.33

ETH/USD

1522.99

LTC/USD

93.66

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

42.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Белом доме сделали заявление о подготовке россиян к наступлению – назвали сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

В Белом доме сделали заявление о подготовке россиян к наступлению – назвали сроки

В Белом доме считают, что РФ планирует возобновить наступление весной

сегодня, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

То, что сейчас происходит на востоке Украины – это еще не то масштабное наступление, к которому готовится Россия. Сейчас Москва все делает для того, чтобы как можно лучше перевооружиться и бросить на войну как можно больше россиян. Активные наступательные действия в Украине Кремль планирует возобновить уже весной. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ".

В Белом доме сделали заявление о подготовке россиян к наступлению – назвали сроки

Джон Кирби. Фото: Getty Images


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими", – заявил Джон Кирби.

При этом Кирби выразил оценки США, что президент РФ Владимир Путин использует зимние месяцы, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и "восстановить наступательные операции весной".

Он отметил, что США и другие страны-союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, "чтобы помочь им (украинцам — ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

По словам Кирби, когда улучшатся погодные условия, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Стоит отметить, что ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, как Кремль собрался отметить годовщину вторжения в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – новое наступление и обстрелы России: чем и как может ответить Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!