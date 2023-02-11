В Белом доме сделали заявление о подготовке россиян к наступлению – назвали сроки

То, что сейчас происходит на востоке Украины – это еще не то масштабное наступление, к которому готовится Россия. Сейчас Москва все делает для того, чтобы как можно лучше перевооружиться и бросить на войну как можно больше россиян. Активные наступательные действия в Украине Кремль планирует возобновить уже весной. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ".

Джон Кирби. Фото: Getty Images

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"Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими", – заявил Джон Кирби.

При этом Кирби выразил оценки США, что президент РФ Владимир Путин использует зимние месяцы, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и "восстановить наступательные операции весной".

Он отметил, что США и другие страны-союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, "чтобы помочь им (украинцам — ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

По словам Кирби, когда улучшатся погодные условия, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Стоит отметить, что ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.

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