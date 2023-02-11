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Оккупанты ночью сбросили четыре авиабомбы на Змеиный и атаковали Одесскую область

Власти Одесской области просят не распространять подробности о последствиях атаки врага на регион

сегодня, 10:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы. Кроме того, страна-агрессор атаковала Одесскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

Оккупанты ночью сбросили четыре авиабомбы на Змеиный и атаковали Одесскую область

Остров Змеиный. Фото: mapio net

Одесскую область продолжает оставаться желанной целью противника. Враг не прекращает попыток атаковать этот регион, ослабить силы обороны. Так, ночью оккупанты атаковали Одесскую область из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. По словам Марченко, никто не пострадал.


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Также враг нанес бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы.

Марченко призвал соотечественников не комментировать происходящее и не публиковать в сети последствия ударов, чтобы не давать врагу дополнительные сведения о его атаке.

"Я надеюсь, что все это понимают, поэтому прошу всех также воздержаться от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях", — написал Максим Марченко.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина пережила очередную массированную ракетную атаку российского агрессора. Опять были попадания в объекты энергетической инфраструктуры, включая ТЭЦ. Насколько тепловая энергия – важный ресурс для энергетической безопасности Украины? Есть ли смысл строить со временем новые огромные ТЭЦ по типу тех, что есть в нашей стране сейчас? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/odeskaODA/1175
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