Оккупанты ночью сбросили четыре авиабомбы на Змеиный и атаковали Одесскую область

Российские захватчики в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы. Кроме того, страна-агрессор атаковала Одесскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

Остров Змеиный. Фото: mapio net

Одесскую область продолжает оставаться желанной целью противника. Враг не прекращает попыток атаковать этот регион, ослабить силы обороны. Так, ночью оккупанты атаковали Одесскую область из самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. По словам Марченко, никто не пострадал.

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Также враг нанес бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы.

Марченко призвал соотечественников не комментировать происходящее и не публиковать в сети последствия ударов, чтобы не давать врагу дополнительные сведения о его атаке.

"Я надеюсь, что все это понимают, поэтому прошу всех также воздержаться от комментариев относительно определенных моментов, которые появляются в социальных сетях", — написал Максим Марченко.

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