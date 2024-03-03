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В ВСУ объяснили ситуацию на Авдеевском направлении: близка ли Россия к захвату трех населенных пунктов

На Авдеевском направлении продолжаются бои вблизи и в населенных пунктах Бердичи, Орловка, Тоненькое. В ВСУ объяснили, может ли Россия захватить эти украинские города и села.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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После захвата Авдеевки российские войска начали активнее наступать на ближайшие населенные пункты, и некоторые из них смогли оккупировать. Одними из ближайших сел и городов к россиянам на Авдеевском направлении стали Бердичи, Орловка и Тоненькое. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий объяснил, близки ли россияне к их захвату.

В ВСУ объяснили ситуацию на Авдеевском направлении: близка ли Россия к захвату трех населенных пунктов

Украинские военные атакуют позиции россиян. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Дмитрий Лыховий отметил, что, несмотря на локальные успехи России на Авдеевском направлении, ситуация стала выглядеть более стабильной, в частности это касается трех населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое.

"По подтвержденным данным, в районе населенных пунктов, которые всех интересуют, оперативная обстановка стабилизируется. Там наши силы сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов. Продолжаются боевые действия", — сообщил Лыховий.

Спикер Сил обороны Таврического направления указал, что о захватах города Бердичи и сел Орловка и Тоненькое нет оснований говорить.

"Линия боевого столкновения имеет свою динамику. Враг иногда имеет локальные успехи в отношении некоторых позиций. Это, например, когда огневые позиции просто уничтожаются артиллерией, тогда личный состав перегруппировывается, отходит на другие более выгодные позиции", — добавил Дмитрий Лыховий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт заявил о тревожных событиях на фронте. По его словам ситуация мрачнее, чем когда-либо за 10 лет войны России против Украины.

Также "Комментарии" писали о бывшем командире взвода батальона "Айдар" Евгении Диком, который рассказал об ошибке Украины, которую она повторила за Россией.



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