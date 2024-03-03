В ВСУ объяснили ситуацию на Авдеевском направлении: близка ли Россия к захвату трех населенных пунктов

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Slava Kot
После захвата Авдеевки российские войска начали активнее наступать на ближайшие населенные пункты, и некоторые из них смогли оккупировать. Одними из ближайших сел и городов к россиянам на Авдеевском направлении стали Бердичи, Орловка и Тоненькое. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий объяснил, близки ли россияне к их захвату.
Украинские военные атакуют позиции россиян. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона Дмитрий Лыховий отметил, что, несмотря на локальные успехи России на Авдеевском направлении, ситуация стала выглядеть более стабильной, в частности это касается трех населенных пунктов Бердичи, Орловка и Тоненькое.
Спикер Сил обороны Таврического направления указал, что о захватах города Бердичи и сел Орловка и Тоненькое нет оснований говорить.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт заявил о тревожных событиях на фронте. По его словам ситуация мрачнее, чем когда-либо за 10 лет войны России против Украины.
Также "Комментарии" писали о бывшем командире взвода батальона "Айдар" Евгении Диком, который рассказал об ошибке Украины, которую она повторила за Россией.
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