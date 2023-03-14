В ВСУ объяснили причины сегодняшних масштабных тревог

Масштабные воздушные тревоги 14 марта в Украине связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования и полетами истребителя МиГ-31К. Об этом сообщило командование Воздушных сил в ВСУ, передают "Комментарии", по состоянию на 18:00.

Повітряні тривоги тривали цілий день

"Около 10.00 часов утра тревога звучала на юге, севере и востоке нашего государства, что было связано с активностью тактической авиации, — говорят в ВС ВСУ. — В частности на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Вражеские ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре. С 10.27 на востоке Украины существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования. Остальные тревоги — в 13.00, 14.30 и 16.30, объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал".

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Напомним, что во время последнего массового обстрела Украины россияне применили 81 ракету.

Сегодня же они попали по многоэтажкам Краматорска — погиб, по меньшей мере, один человек. По этому поводу заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"По меньшей мере трое пострадавших, один человек погиб, — написал в своем телеграмм-канале Владимир Зеленский. — Мои соболезнования родным. Спасательные работы еще продолжаются. Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Уничтожая жизнь и не оставляя ничего человеческого. Каждый удар, который уносит невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство. Так обязательно будет".

