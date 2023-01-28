В ВСУ объяснили, почему не уничтожают баллистические ракеты

У Украины нет средств для уничтожения баллистических ракет в воздухе. Их нужно уничтожать на старте запуска, это под силу системам Patriot либо SAMP/T. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает портал "Комментарии", со ссылкой на "FREEДОМ" в Телеграмм.

Юрий Игнат. Фото: armyinform com ua

Юрий Игнат отметил, решить возникшую проблему непосредственно в воздухе могут комплексы Patriot либо SAMP/T.

"Лучше иметь "длинную руку", доставать до позиций вражеских и уничтожать непосредственно на месте установки, которые запускают ракеты", — добавил Игнат.

Как сообщалось, Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.

При этом как ранее объясняли в воздушных силах ВСУ, в условиях полномасштабной войны с Россией наша страна нуждается в истребителях типа F-16.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – заявила, что ее страна стоит на одном поле боя с Россией, которая, по ее словам, "борется за достоинство и честь страны". По ее словам, любая военная техника, поставленная Западом в Украину, "сгорит и станет грудой железа перед несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает подобная риторика, а также – способен ли коллективный Запад (западная цивилизация, демократический мир) урезонить авторитарные режимы, которые всё чаще стали скалить зубы.

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