В ВСУ объяснили, почему из Херсонской ОГА мог исчезнуть российский флаг

Враг может готовить серию провокаций в свойственной для себя манере. Именно с этим можно связать исчезновение из здания Херсонской ОГА российского флага. Как передает издание "Комментарии", такое предположение в эфире общенационального телемарафона озвучила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Глава пресс-центра заявила, что российские военные знают, что ВСУ уже совсем близко к Херсону и поэтому могут готовить ряд провокаций. Уже известно о том, что некоторые из российских военных переодеваются в гражданскую одежду. Поэтому вполне может быть, что внезапное исчезновение российского триколора из здания Херсонской ОГА – тоже часть плана россиян.

"Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий", — пояснила спикер.

По ее словам, радоваться пока преждевременно. Надо понимать, что гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки.

Наталия Гуменюк напомнила, что на юге россияне уже предпринимали попытки обвинить ВСУ в обстреле мирного населения, когда сами устраивали такие циничные преступления.

Напомним, сегодня в местных пабликах появились фото Херсонской ОГА без российского триколора.

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