В ВСУ объяснили, кому работники ТЦК не будут выдавать повестки на улицах

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Slava Kot
Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо заявил, что люди, которые будут иметь с собой документы о военном учете в военкомате, не получат повесток от работников ТЦК в общественных местах.
Сотрудники ТЦК вручают повестки на улицах. Фото из открытых источников
В эфире телемарафона Владимир Фитьо отметил, что сотрудники территориальных центров комплектования имеют право выписать повестку мужчинам в общественных местах, в том числе и на блокпостах. Исключением для вручения повестки Фитьо назвал наличие учетного документа.
Владимир Фитьо подчеркнул, что первая повестка выписывается для уточнения учетных данных и не является поводом для отправки на фронт.
По словам представителя Сухопутных войск обучение военнослужащего продлится минимум месяц. Однако в некоторых случаях продолжительность может занять 2-3 месяца и сопровождаться выездом за границу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Нацполиции подверг критике идею мобилизовать правоохранителей. По его словам, сотрудники полиции должны выполнять задачи по защите "внутреннего фронта". Кроме того, глава Нацполиции отреагировал на новый законопроект о мобилизации, в котором вручение повесток разрешено полицейским. По его словам, в полиции и без этого "достаточно работы".
Также "Комментарии" писали, что одна из партий в Верховной Раде заявила, что не будет голосовать за новый закон о мобилизации.
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SS
сегодня, 14:24
Повестки выписанные на блокпостах можете свернуть трубочкой и засунуть себе в жопу, ну или в жопу верховному скомороху!
Іван Сірко
сегодня, 13:30
тцк будим валить і убивать. амінь всим тцкашникам.