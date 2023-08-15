В ВСУ назвали тип ракет, которые ни разу еще не удавалось сбить

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Кравцев Сергей
Российские войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Однако пока что силам ПВО ни разу не удалось сбить гиперзвуковую ракету Х-22. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
Юрий Игнат. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, 15 августа РФ нанесла удар по территории Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Однако последние могут сбивать только комплексы "Patriot".
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Игнат напомнил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 крылаты — они также сверхзвуковые и летят около 4 000 километров в час. Кроме этого Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их сбивание.
Он напомнил, что сегодня РФ ударила по Донецкой области такими ракетами. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них.
Отметим, в ночь на 15 августа Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны РФ. Под ударами, в частности, оказались Львов, Луцк, Днепр. Украинская ПВО сбила 16 из 28 ракет. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал партнеров усилить поддержку нашей страны и санкции против России. Почему спустя почти полтора года широкомасштабной агрессии у РФ остается возможность производить ракеты и атаковать ими Украину, а у нас до сих пор нет достаточно сил и средств для отражения таких атак или проведения подобных – собственных? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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