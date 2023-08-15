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В ВСУ назвали тип ракет, которые ни разу еще не удавалось сбить

В Воздушных силах признали, что Украине ни разу не удалось сбить российские ракеты Х-22

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Однако пока что силам ПВО ни разу не удалось сбить гиперзвуковую ракету Х-22. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ назвали тип ракет, которые ни разу еще не удавалось сбить

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, 15 августа РФ нанесла удар по территории Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Однако последние могут сбивать только комплексы "Patriot".


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Игнат напомнил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 крылаты — они также сверхзвуковые и летят около 4 000 километров в час. Кроме этого Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их сбивание.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", — заявил Игнат.

Он напомнил, что сегодня РФ ударила по Донецкой области такими ракетами. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них.

"Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – рассказал Игнат.

Отметим, в ночь на 15 августа Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны РФ. Под ударами, в частности, оказались Львов, Луцк, Днепр. Украинская ПВО сбила 16 из 28 ракет. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал партнеров усилить поддержку нашей страны и санкции против России. Почему спустя почти полтора года широкомасштабной агрессии у РФ остается возможность производить ракеты и атаковать ими Украину, а у нас до сих пор нет достаточно сил и средств для отражения таких атак или проведения подобных – собственных? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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