В ВСУ назвали тип ракет, которые ни разу еще не удавалось сбить

Российские войска продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Однако пока что силам ПВО ни разу не удалось сбить гиперзвуковую ракету Х-22. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, 15 августа РФ нанесла удар по территории Украины ракетами нескольких типов, среди которых были и Х-22. Однако последние могут сбивать только комплексы "Patriot".

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Игнат напомнил, что несмотря на то, что ракеты Х-22 крылаты — они также сверхзвуковые и летят около 4 000 километров в час. Кроме этого Х-22 заходят на цель по баллистической траектории, что усложняет их сбивание.

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", — заявил Игнат.

Он напомнил, что сегодня РФ ударила по Донецкой области такими ракетами. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено 24 ракеты, силы и средства ПВО смогли ликвидировать 16 из них.

"Да, хотелось бы сбить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат сбивания ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – рассказал Игнат.

Отметим, в ночь на 15 августа Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны РФ. Под ударами, в частности, оказались Львов, Луцк, Днепр. Украинская ПВО сбила 16 из 28 ракет. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал партнеров усилить поддержку нашей страны и санкции против России. Почему спустя почти полтора года широкомасштабной агрессии у РФ остается возможность производить ракеты и атаковать ими Украину, а у нас до сих пор нет достаточно сил и средств для отражения таких атак или проведения подобных – собственных? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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