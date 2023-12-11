В ВСУ назвали потери России на востоке Украины

Россия только на востоке теряет погибшими в 8 раз больше, чем Украина. Но, несмотря на это, ставка у противника делается все равно на человеческий ресурс. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

"На востоке потери россиян погибшими примерно в восемь раз выше потерь украинских сил обороны. Несмотря на это, российские оккупанты делают ставку именно на человеческий ресурс", — заявил генерал.

В отличие от врага, как отметил Александр Сырский, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем удачных тактических действий, точного огня артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения.

Только за ноябрь ВСУ уничтожили около 11 тысяч личного состава врага и более 1100 единиц военной техники – около 130 танков и 260 единиц артиллерии и минометов разных калибров, добавил Сырский.

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 танков, 18 БПЛА и 31 ББМ.

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Также издание "Комментарии" сообщало — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".



