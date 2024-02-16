В ВСУ назвали населенные пункты, которые оккупанты хотят захватить до путинских выборов

Вероятно, россияне планируют захватить до президентских выборов в России не только Авдеевку, говорит Дмитрий Лыховий. По его словам, об этом свидетельствуют действия оккупантов, а также количество проводимых ими штурмов на Марьинском и Новопавловском направлении. Лыховий подчеркнул, что статистка штурмов захватчиков на этом направлении преобладает статистику по штурмам в районе Авдеевки.

Война в Украине

Таким образом, Лыховий предположил, что оккупанты нацелились на два небольших села — Новомихайловка и Победа.

Спикер "Таврии" сообщил, что украинские Силы обороны противостоят действиям захватчика, как в Адеевке, так и у Новомихайлики и Победы.

Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", Силы обороны отойдут с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Генерал сообщил, что решение о частичном выходе из Авдеевки было принято для улучшения оперативной обстановки, а также чтобы сохранить жизнь личному составу. Также Тарановский рассказал, что получат оккупанты от того, что займут позиции, с которых отойдут украинские военные.

Прокомментировал ситуацию в Авдеевке и президент Владимир Зеленский. По его словам, военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению. При этом глава государства подчеркнул, что военные стали применять новые подходы. Их задача – делать все, чтобы защитить, прежде всего, наших людей, сказал глава Украины. И это главный сигнал: наши военные – это самое главное, что у нас есть, и это наше самое главное оружие, подчеркнул Владимир Зеленский.