В ВСУ назвали направление, где россияне сосредоточили более 120 тысяч военных

Россия удерживает на Лимано-Купянском направлении 122 тысяч солдат армии РФ. Также на этом направлении сосредоточено две тысячи единиц бронетехники, свыше тысячи танков и столько же артиллерийских систем, заявил спикер группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.



Россия собрала большую группировку на Лимано-Купянском направлении. Фото из открытых источников

В эфире телеканала FREEДОМ Илья Евлаш рассказал о направлении, где россияне сосредоточили более 120 тысяч военных. Несмотря на большое количество личного состава и военной техники у россиян на Лимано-Купянском направлении, ВСУ научились сдерживать атаки РФ.

"Это количество войск содержится там уже в течение длительного времени, еще с конца лета. Это не новость для наших военных. Более того, мы уже научились эффективно работать и сдерживать наступление противника", — сказал Илья Евлаш.

В качестве примера Евлаш привел штурмы Новоегоровки, которые ведут россияне с осени и постоянные атаки на Синьковку. Однако эти населенные пункты по-прежнему остаются под контролем Украины.

Спикер группировки войск "Хортица" указывает, что Россия готовит штурмовиков. Основная цель таких действий армии РФ – найти слабое место в обороне Украины благодаря постоянным "мясным штурмам", однако ВСУ удачно противостоит врагу на этом направлении.

"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага — это штурмовые подразделения. Штурмовики, постоянно идущие на "мясные штурмы"", — говорит Евлаш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал главную цель Путина.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ объяснили ситуацию на Авдеевском направлении. Близка ли Россия к захвату трех населенных пунктов после захвата Авдеевки и продвижения вперед.