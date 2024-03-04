В ВСУ назвали направление, где россияне сосредоточили более 120 тысяч военных

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Slava Kot
Россия удерживает на Лимано-Купянском направлении 122 тысяч солдат армии РФ. Также на этом направлении сосредоточено две тысячи единиц бронетехники, свыше тысячи танков и столько же артиллерийских систем, заявил спикер группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
Россия собрала большую группировку на Лимано-Купянском направлении. Фото из открытых источников
В эфире телеканала FREEДОМ Илья Евлаш рассказал о направлении, где россияне сосредоточили более 120 тысяч военных. Несмотря на большое количество личного состава и военной техники у россиян на Лимано-Купянском направлении, ВСУ научились сдерживать атаки РФ.
В качестве примера Евлаш привел штурмы Новоегоровки, которые ведут россияне с осени и постоянные атаки на Синьковку. Однако эти населенные пункты по-прежнему остаются под контролем Украины.
Спикер группировки войск "Хортица" указывает, что Россия готовит штурмовиков. Основная цель таких действий армии РФ – найти слабое место в обороне Украины благодаря постоянным "мясным штурмам", однако ВСУ удачно противостоит врагу на этом направлении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал главную цель Путина.
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