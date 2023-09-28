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В ВСУ назвали направление, где Россия готовит наступление

Россия привлекла новые военные силы и начала активно использовать авиацию в одном из направлений фронта.

сегодня, 13:10
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские силы готовятся наступать на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Евлаша во время эфира единого телемарафона.

В ВСУ назвали направление, где Россия готовит наступление

Россия готовит наступление на Лиманском и Купянском направлении. Фото из открытых источников

Илья Евлаш сообщил, что армия РФ начала активнее действовать в одном из направлений фронта войны в Украине. По его словам, российские военные готовятся к наступлению.


"Враг готовится наступать на Лимано-Купянском направлении, фиксируется повышение активности авиации", — сказал представитель Восточной группировки войск.

Евлаш отметил, что вражеские силы начали активно применять вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-35 на Лиманском и Купянском направлениях. Кроме того, российские войска совершили 517 обстрелов позиций ВСУ.

Представитель Восточной группировки войск добавил, что на территории Северского и Серебрянского лесничества фиксировалось затишье, однако теперь Минобороны РФ отправило на это направление 25-ю российскую армию. Несмотря на это, по словам Евлаша, украинские военные и дальше давят на позиции ворона и уничтожают десятки единиц российской техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова к мирным переговорам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал два условия для начала переговорного процесса.

Также "Комментарии" писали о россиянах, которые планировали вести в заблуждение украинских военных, однако им помешал оператор дрона. Украинский военный с помощью беспилотника рассекретил тактику российских сил, что помогло ВСУ уберечь ценные боеприпасы и не выдать позиции украинских бойцов.



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