В ВСУ назвали город, который россияне хотят захватить: на этом направлении сотни тысяч военных РФ

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Slava Kot
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш утверждает, что российские силы сформировали "ударный кулак" из сотни тысяч военных в направлении Купянска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Евлаша для "Радио Свобода".
Колонна руссийских военных. Фото с открытых источников
Илья Евлаш рассказал, что, несмотря на накопление значительных сил, у российской армии проблемы с техникой.
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Спикер объясняет, что проблемы для россиян создают украинские бойцы, эффективно выполняющие работу в контрбатарейных и артиллерийских подразделениях.
Слова Ильи Евлаша также подтверждают в Харьковской ОВА, где указывают, что россияне продолжают формировать штурмовые отряды в этом направлении. В начале сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что россияне хотят осуществить реванш на этом участке боя и перехватить инициативу в войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный военный блоггер и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, где российские силы наращивают войска для атаки. По словам украинского военного, россияне уменьшают присутствие на других направлениях и увеличивают его вблизи Купянска.
Также "Комментарии" писали, что в ВСУ назвали населенный пункт, освобождение которого станет значительным ударом по войскам РФ. Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш указывает, что деоккупация поселка Клищиевка близ Бахмута заставит россиян отходить вглубь.
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