В ВСУ назвали город, который россияне хотят захватить: на этом направлении сотни тысяч военных РФ

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш утверждает, что российские силы сформировали "ударный кулак" из сотни тысяч военных в направлении Купянска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Евлаша для "Радио Свобода".



Колонна руссийских военных. Фото с открытых источников

Илья Евлаш рассказал, что, несмотря на накопление значительных сил, у российской армии проблемы с техникой.

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"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно", — заявил Евлаш.

Спикер объясняет, что проблемы для россиян создают украинские бойцы, эффективно выполняющие работу в контрбатарейных и артиллерийских подразделениях.

Слова Ильи Евлаша также подтверждают в Харьковской ОВА, где указывают, что россияне продолжают формировать штурмовые отряды в этом направлении. В начале сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркивал, что россияне хотят осуществить реванш на этом участке боя и перехватить инициативу в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный военный блоггер и полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, где российские силы наращивают войска для атаки. По словам украинского военного, россияне уменьшают присутствие на других направлениях и увеличивают его вблизи Купянска.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ назвали населенный пункт, освобождение которого станет значительным ударом по войскам РФ. Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш указывает, что деоккупация поселка Клищиевка близ Бахмута заставит россиян отходить вглубь.