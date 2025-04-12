Несмотря на то, что сейчас больше внимание приковано к попыткам усиливать давление на позиции ВМСУ в Сумской области также есть вероятность подобных сценариев на границе РФ с Харьковской областью.

Российские войска. Фото: из открытых источников

На Харьковском направлении армия страны-агрессора осуществляет мероприятия по доукомплектованию своих подразделений после полученных потерь и готовится к возобновлению штурмовых действий. Об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

Также военные сообщили, что поломали планы россиян, когда те пошли на штурм из пяти бронемашин на Купянском направлении.

"Хортица" отмечает, что противник не оставляет попыток атаковать украинские оборонительные укрепления на Покровском направлении, но безуспешно.

Читайте также на портале "Комментарии" — то, что происходит сегодня на границе Курской и Сумской областей не похоже на большое наступление российских войск. Хотя здесь у россиян есть поле для маневра, в первую очередь, из-за того, что украинские войска постепенно отходят в этот район после многомесячной операции в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале "The Telegraph".

Также издание "Комментарии" сообщало – наступление российских войск на Сумщину не должно вызывать панические настроения. Ведь попытки противника прорвать границу, работа вражеских ВРГ и обстрелы проходят на этом участке фронта фактически с первых дней полномасштабной войны. Об этом у себя в Telegram заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Ранее "Комментарии" писали — "раздела" Украины не будет: в чем Келлог обвинил The Times.



