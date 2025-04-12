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На Западе дали прогноз, есть ли у россиян шанс на прорыв в Сумской области

The Telegraph дал оценку шансам оккупантов

сегодня, 11:15
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Кравцев Сергей

То, что происходит сегодня на границе Курской и Сумской областей не похоже на большое наступление российских войск. Хотя здесь у россиян есть поле для маневра, в первую очередь, из-за того, что украинские войска постепенно отходят в этот район после многомесячной операции в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале "The Telegraph".

На Западе дали прогноз, есть ли у россиян шанс на прорыв в Сумской области

Российские войска. Фото: из открытых источников

Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди заявил, что российские операции в настоящее время очень ограничены по масштабу. Они проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки.

Несмотря на небольшие масштабы, эти атаки по-прежнему в основном проводятся пехотой без поддержки со стороны транспортных средств из-за их нехватки.

Увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-либо значимым результатам для россиян.

"То, что мы видим, — это просто всплеск темпа наступления… Это очень маленький масштаб. Они могут пробить брешь в украинской линии, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", — отметил Харди.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня много противоречивой информации в информационном пространстве. Но правда состоит в том, что вражеских войск на территории Сумской области сегодня нет. При этом нужно признать, что враг малыми группами ежедневно пытается зайти на территорию региона, разведать информацию. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ ломают планы россиян в Сумской области.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/11/russian-summer-offensive-doomed-to-fail-ukraine/
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