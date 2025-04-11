ВСУ ломают планы россиян в Сумской области

Российские войска усилили наступательные операции на границе Сумской области. Их цель – попытаться создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру. Об этом говорится в материале "BBC".

Бои в Сумской области. Фото из открытых источников

Отмечается, что с конца февраля российские захватнические войска, развивая наступление на Курщине, смогли перейти линию государственной границы и завязать бои в нескольких приграничных селах Сумской области. Сейчас боевые действия ведутся в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Максимальная глубина вклинивания россиян по фронту составляет до 7 км, а ширина – 25 км. Украинские защитники сдерживают противника, нанося ему очень большие потери и не давая возможности закрепиться на новых позициях.

По информации "ВВС", в последние недели командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения на это направление, чтобы сдержать противника и поломать его планы.

Авторы публикации отмечают, что в Генштабе ВСУ знают о планах россиян – создать буферную зону на Сумщине, а план максимум – это угрожать областному центру, подобравшись на максимально близкое расстояние к нему. Именно для недопущения этого ВСУ все еще удерживают остатки плацдарма на Курщине в районе сел Олешня и Горналь и начали 18 марта ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей. Украинцам с боями, но удалось продавить российскую оборону и создать плацдарм в районе сел Демидовка и Поповка.

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По его словам, несмотря на заявления врага, украинский пограничный населенный пункт Басовка по-прежнему остается под контролем Сил обороны.

"Населенный пункт Басовка, Сумской областей, до сих пор находится под нашим контролем. Подразделения сил обороны сохраняют присутствие в деревне. Россияне неоднократно заявляли о полном его взятии, хотя уже на данный момент нет продвижений", — рассказал военный "Алекс".



