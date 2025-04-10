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Наступление затормозило: новые подробности боев на Сумщине

Россияне не сумели взять Басовку в Сумской области

10 апреля 2025, 23:45
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Марьян Ощановский

Наступление российской армии в Сумской области не так успешно, как об этом рассказывают оккупанты, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Наступление затормозило: новые подробности боев на Сумщине

РФ наступает в Сумской области. Фото из открытых источников

По его словам, несмотря на заявления врага, украинский пограничный населенный пункт Басовка по-прежнему остается под контролем Сил обороны.

"Населенный пункт Басовка, Сумской областей, до сих пор находится под нашим контролем. Подразделения сил обороны сохраняют присутствие в деревне. Россияне неоднократно заявляли о полном его взятии, хотя уже на данный момент нет продвижений", — рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ отметил, что оккупанты пытаются активнее действовать в сторону пропускного пункта "Суджа" на государственной границе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что численность воюющей в Украине группировки российских войск достигла 623 тысяч человек, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Представьте, если только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного довольствия, а солдат у них получает от 2,5 тысячи долларов. То есть они людей обвиняют в деньгах. Это главный стимул. Мы себе такого позволить не можем", — заявил Александр Сырский. По словам Главнокомандующего ВСУ, общий мобилизационный ресурс РФ составляет 20 млн человек.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что необходимо объединять украинцев, независимо от того, где они находятся – в Украине или за рубежом, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По словам президента ассоциации, независимо от того, где находятся украинцы, если они чувствуют себя украинцами, они являются представителями нашей страны и могут вернуться в Украину, а их дети или даже внуки могут сделать это в будущем.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/5285
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