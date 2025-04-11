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Российских войск в Сумской области нет: в ОВА сделали новое заявление

Глава ОВА Артюх отметил, что фиксируются попытки прорыва оккупантами в сторону Сумщины

сегодня, 10:20
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Кравцев Сергей

Сегодня много противоречивой информации в информационном пространстве. Но правда состоит в том, что вражеских войск на территории Сумской области сегодня нет. При этом нужно признать, что враг малыми группами ежедневно пытается зайти на территорию региона, разведать информацию. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Российских войск в Сумской области нет: в ОВА сделали новое заявление

Владимир Артюх. Фото из открытых источников

"Сегодня мы имеем ситуацию, что вражеских подразделений и войск на территории Сумской области нет. Продолжается защита наших рубежей на Сумском и Курском направлениях. Сегодня Сумская область имеет мощные и продолжает наращивать возможности оборонительных рубежей", — пояснил Артюх.

Комментируя то, что на DeepState "серая" зона покрывает населенные пункты Журавка и Басовка, глава ОВА отметил, что россияне ежедневно пытаются проникнуть на территорию региона через эти села и расширить "серую" область. В направлении Басовки штурмовые действия врага происходят ежедневно. В то же время украинские защитники не оставляют шансов противнику, успешно уничтожая оккупантов на подступах к границе или в "серой зоне".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска усилили наступательные операции на границе Сумской области. Их цель – попытаться создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру. Об этом говорится в материале "BBC".

Отмечается, что с конца февраля российские захватнические войска, развивая наступление на Курщине, смогли перейти линию государственной границы и завязать бои в нескольких приграничных селах Сумской области. Сейчас боевые действия ведутся в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Максимальная глубина вклинивания россиян по фронту составляет до 7 км, а ширина – 25 км. Украинские защитники сдерживают противника, нанося ему очень большие потери и не давая возможности закрепиться на новых позициях.




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