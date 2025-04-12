"Раздела" Украины не будет: в чем Келлог обвинил The Times

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что журналисты The Times вырвали из контекста его слова о "разделе" Украины и исказили смысл сказанного им.

Кит Келлог. Фото из открытых источников

"Статья The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о "силах заверения" после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждениях разделения я имел в виду зоны ответственности для союзных сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду разделение Украины", — написал спецпосланник в соцсети Х.

Стоит отметить, что под "силами заверения" подразумевается контингенты Британии, Франции и их союзников, которые в теории должны удержать Россию от нарушения прекращения огня.

Ранее британское издание The Times написало, что специальный представитель президента США Дональда Трампа, генерал Кит Келлог, выразил идею разделить территорию Украины на зоны контроля аналогии с послевоенным Берлином в 1945 году.

"Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда была русская зона, французская зона, британская зона, американская зона", — сказал Келлог.

Согласно его видению, войска Великобритании и Франции могли бы взять под контроль западные регионы Украины, в то время как российские силы — восточные. Между этими зонами должна быть демилитаризована зона, за охрану которой отвечали бы украинские вооруженные силы.

Келлог также предложил использовать реку Днепр как линию разграничения, а ширина демилитаризованной зоны, по его словам, должна составлять 18 миль, то есть примерно 29 километров.

Озвученная инициатива предусматривает, что Украина должна согласиться на потерю части своих восточных территорий, которые сейчас находятся под контролем России, говорилось в публикации.



