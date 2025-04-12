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Келлог предложил разделить Украину, как Берлин после войны (КАРТА)

Келлог предложил, чтобы река Днепр стала линией разграничения, а демилитаризованная зона была шириной 29 км.

сегодня, 00:10
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Лиля Воробьева

Специальный представитель президента США Дональда Трампа, генерал Кит Келлог, выразил идею разделить территорию Украины на зоны контроля аналогии с послевоенным Берлином в 1945 году.

Келлог предложил разделить Украину, как Берлин после войны (КАРТА)

Кит Келлог (фото из открытых источников)

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Times.

"Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда была русская зона, французская зона, британская зона, американская зона", — сказал Келлог.

Согласно его видению, войска Великобритании и Франции могли бы взять под контроль западные регионы Украины, в то время как российские силы — восточные. Между этими зонами должна быть демилитаризована зона, за охрану которой отвечали бы украинские вооруженные силы.

Келлог также предложил использовать реку Днепр как линию разграничения, а ширина демилитаризованной зоны, по его словам, должна составлять 18 миль, то есть примерно 29 километров.

Озвученная инициатива предусматривает, что Украина должна согласиться на потерю части своих восточных территорий, которые сейчас находятся под контролем России.

В статье напоминается, что российские власти ранее отвергали возможность размещения на территории Украины миротворческих миссий из стран НАТО. В этой связи, как отмечает издание, предложение Келлога вряд ли будет поддержано Кремлем.

Келлог предложил разделить Украину, как Берлин после войны (КАРТА) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виткофф предлагает Трампу после встречи с Путиным . Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что самым быстрым способом достичь прекращения боевых действий в Украине является поддержать право России на оккупацию Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Об этом стало известно из материала агентства Reuters, ссылающегося на свои источники.

Согласно информации, Виткофф озвучил эту позицию лично Дональду Трампу после состоявшейся в Вашингтоне встречи с представителем президента РФ Владимира Путина — Кириллом Дмитриевым.



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Источник: https://www.thetimes.com/us/american-politics/article/keith-kellogg-general-ukraine-envoy-trump-ldjprpzxt
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