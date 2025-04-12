В Третьей штурмовой раскрыли новую стратегию РФ на фронте

Наступление российских войск на Сумщину не должно вызывать панические настроения. Ведь попытки противника прорвать границу, работа вражеских ВРГ и обстрелы проходят на этом участке фронта фактически с первых дней полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что по состоянию на сегодняшний день кардинальных изменений и каких-либо существенных успехов враг на Сумском направлении не имеет.

"Другой вопрос – это планы и нынешняя стратегия РФ. Они пытаются растянуть линию боевого столкновения, перебрасывая силы на разные направления и открывая новые участки боевых действий. Просто нужно быть готовыми к разным событиям и быть в курсе актуальной ситуации", — подытожил Жорин.

Читайте также на портале "Комментарии" — то, что происходит сегодня на границе Курской и Сумской областей не похоже на большое наступление российских войск. Хотя здесь у россиян есть поле для маневра, в первую очередь, из-за того, что украинские войска постепенно отходят в этот район после многомесячной операции в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале "The Telegraph".

Заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди заявил, что российские операции в настоящее время очень ограничены по масштабу. Они проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки. Несмотря на небольшие масштабы, эти атаки по-прежнему в основном проводятся пехотой без поддержки со стороны транспортных средств из-за их нехватки. Увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-либо значимым результатам для россиян.



