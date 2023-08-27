В ВСУ назвали два города, в которые россияне отправили около 100 тысяч солдат

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Slava Kot
Российские силы усиливают свое давление на востоке Украины. По словам руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, россияне перебросили более 110 тысяч российских солдат в направлении Купянска и Лимана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Евлаша в эфире общенационального марафона.
Россияне отпавили более 110 тысяч русских солдат. Фото из открытых источников
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Илья Евлаш указал, что россияне активно действуют на Лимано-Купянском направлении. За последние сутки россияне совершили более 600 обстрелов украинских позиций и нанесли 15 авиаударов.
Руководитель пресс-службы Восточной группировки указал, что российские силы по всему направлению перебросили значительное количество войск.
Представитель Восточной группировки войск также указал именно на количество русских солдат вблизи Купянска и Лимана.
Напомним, что
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацгвардии назвали город, ставший главным эпицентром боевых действий.
Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ Дэвиде Петреусе, который считает, что Украина может добиться значительных успехов в начатом в начале лета контрнаступлении. Он утверждает, что пессимистические прогнозы некоторых аналитиков, политиков и СМИ пока преждевременны, ведь контрнаступление только на начальном этапе.
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