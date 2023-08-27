В ВСУ назвали два города, в которые россияне отправили около 100 тысяч солдат

Российские силы усиливают свое давление на востоке Украины. По словам руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, россияне перебросили более 110 тысяч российских солдат в направлении Купянска и Лимана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Евлаша в эфире общенационального марафона.



Россияне отпавили более 110 тысяч русских солдат. Фото из открытых источников

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Илья Евлаш указал, что россияне активно действуют на Лимано-Купянском направлении. За последние сутки россияне совершили более 600 обстрелов украинских позиций и нанесли 15 авиаударов.

Руководитель пресс-службы Восточной группировки указал, что российские силы по всему направлению перебросили значительное количество войск.

"В общем, если смотреть на все направление, то там находится около 110 тысяч российских военнослужащих", – говорит Евлаш.

Представитель Восточной группировки войск также указал именно на количество русских солдат вблизи Купянска и Лимана.

"На Купянском направлении находится 45 тысяч, а Лиманском – 48 тысяч оккупационных войск", — сообщил Илья Евлаш.

Напомним, что украинский генерал Александр Сырский рассказал, на какой город Россия бросила большое количество военных группировок. Именно из Купянского региона Украина провела эвакуацию жителей для их безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацгвардии назвали город, ставший главным эпицентром боевых действий.

Также "Комментарии" писали о бывшем директоре ЦРУ Дэвиде Петреусе, который считает, что Украина может добиться значительных успехов в начатом в начале лета контрнаступлении. Он утверждает, что пессимистические прогнозы некоторых аналитиков, политиков и СМИ пока преждевременны, ведь контрнаступление только на начальном этапе.



