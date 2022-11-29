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В Воздушных силах заявили, что готовы к новой ракетной атаке РФ – в Украине уже воздушная тревога

В ВСУ призывают соотечественников не паниковать, а соблюдать меры безопасности и реагировать на воздушные тревоги

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Воздушные силы Украины готовы к вероятной массированной ракетной атаке российских войск. Там призывают украинцев не паниковать, а соблюдать меры безопасности и реагировать на воздушные тревоги. Как передает издание "Комментарии", об этом спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире общенационального телемарафона. Практически сразу после его слов по всей Украине объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы зафиксировали взлет МиГ-31 ВКС РФ RF-92333 с аэродрома Мачулищи (Беларусь). Вероятный пуск баллистических ракет.

В Воздушных силах заявили, что готовы к новой ракетной атаке РФ – в Украине уже воздушная тревога

Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

"Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем. Безусловно, и гражданам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят все-таки соблюдать те меры безопасности, которые существуют сегодня для нашей страны", — заявил Юрий Игнат.

Также, по словам Игната, самое страшное украинцы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели на головы фактически каждый день. Поэтому сейчас украинцев вряд ли чем-то можно напугать.

Кроме того, он объяснил, что до октября не было таких массированных атак, как в последнее время, потому что оккупанты планировали несколькими ударами создать блекаут в Украине и накапливали для этого ракеты.

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