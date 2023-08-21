В Воздушных силах рассказали, сколько Украине нужно истребителей

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украине необходимо 128 боевых самолетов от западных союзников, чтобы заменить старый авиапарк военной техники. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".



Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Юрий Игнат указывает, что с озвученными партнерами 42 истребителями, которые в будущем намерены передать Украине, создадут четыре авиабригады. Однако по его словам, нужно еще больше самолетов для Воздушных сил.

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"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносили удары по разным целям", — сообщил Игнат.

Спикер ВС указывает, что самолеты нужны для атак по другим самолетам, наземным целям и ударам в тил противника.

Напомним, что в конце мая в Минобороны рассказывали, что Украине необходимо по меньшей мере 48 самолетов для освобождения оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что авторитетный датский военный эксперт рассказал о том, как должно происходить развитие военно-воздушных сил Украины и почему важно иметь долгосрочные планы, а не поддаваться краткосрочным идеям, которые могут повредить. Кроме того, Андерс Нильсен отметил, сколько Украине нужно иметь западных истребителей, чтобы обеспечить безопасность на территории страны.

Также "Комментарии" писали о командующем Воздушных силе Николае Олещуке, который рассказал, что западные боевые самолеты, в частности F-16 уже были на украинских аэродромах. Олещук подчеркнул, что таким образом Украина уже получила некоторый опыт эксплуатации этого самолета.