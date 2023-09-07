В ВМС Украины рассказали, как россияне пытаются защитить Крымский мост

Оккупанты существенно усилили "охрану" Крымского моста. Для этих целей привлекли шесть катеров и пять кораблей пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. Плотнее всего захватчики пытаются прикрыть мост с юга. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"На севере тоже есть, но концентрация самая большая с юга, где они ожидают атак. Также они (россияне – ред.) строят систему заграждений — в первую очередь боновые заграждения", — заявил Плетенчук.

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При этом он добавил, что "нет таких заборов, которые мы не преодолеем".

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Ранее "Комментарии" писали – еще с августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



