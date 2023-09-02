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Оккупанты жалуются на атаку дронов на Крымский мост: подробности

Россияне заявили, что за ночь уничтожили 3 дрона у Крымского моста

сегодня, 07:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Минобороны РФ заявили, что снова пришлось отбивать ночную атаку неопознанных беспилотников, которые пытались атаковать Крымский мост. В инциденте Кремль традиционно винит Украину и уверяет, что все три дрона были уничтожены еще на подступах к мосту. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Оккупанты жалуются на атаку дронов на Крымский мост: подробности

Крымский мост. Фото: из открытых источников

В ведомстве Шойгу рассказывают, что Крымский мост пытались атаковать полупогружные безэкипажные катера со взрывчаткой. Якобы все украинские морские беспилотники были уничтожены в акватории Черного моря.


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Отметим, систематические атаки на Крымский мост и в целом Крым стали уже обыденностью. Последнее время на захваченном полуострове довольно часто слышны взрывы. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российская власть изо всех сил пытается защитить от дальнейших ударов Крымский мост, который является символом оккупации Крыма, а также важным для обеспечения войск на юге Украины. К такому выводу пришли специалисты британской разведки.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже больше, чем полтора года и Кремль прямо говорит, что ни за что не согласится вернуть Крым Украине, президент Украины Владимир Зеленский все еще допускает дипломатический путь урегулирования ситуации с полуостровом, хоть и не отбрасывает военный сценарий, на котором настаивает военное командование Украины. Есть военный и дипломатический путь освобождения Крыма. Но ключевым здесь есть то, какие будут условия на момент принятия решения – каким способом воспользоваться, считает президент.




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Источник: https://t.me/mod_russia/30063
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