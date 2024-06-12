В Верховной Раде рассказали, кто просил исключить демобилизацию из нового закона

Глава парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке и депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и другие просили исключить пункт о демобилизации из нового закона о мобилизации в Украине.



Кто просил забрать пункт о демобилизации. Фото из открытых источников

Александр Завитневич в интервью BBC рассказал, что в парламентский комитет по нацбезопасности поступило письмо с просьбой Сырского, Умерова и других относительно изменений в закон о мобилизации в Украине, в том числе изъять пункт о демобилизации.

"Когда законопроект разрабатывался в 2023 году — тогда была одна ситуация на фронте. Когда уже было время его принятия — уже совсем другая ситуация. Конечно, мы прислушались к главкому министру обороны", — рассказал Завитневич.

Нардеп объясняет, что Верховная Рада хотела принять пункт о демобилизации, однако это могло бы усугубить ситуацию на фронте.

"Но если бы мы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент — представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться?", — отметил Завитневич и добавил, что "риски были огромны".

Вместе с тем, народный депутат рассказал, что законопроект о демобилизации в Верховной Раде планируют начать обсуждать через 2-3 месяца. По его словам, законопроект готовит Минобороны и Генштаб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР объяснили, будут ли изменять мобилизационный возраст в Украине во время войны.

Также "Комментарии" писали, что нардеп назвал количество солдат, которых следует мобилизовать в Украине до конца года.



