В Верховной Раде подсчитали, сколько будет стоить мобилизация 500 тыс. военнообязанных

Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады посчитали, сколько может стоить мобилизация 400-500 тыс. военнообязанных.

В ВР думают, где найти деньги

По словам Роксоланы Пидласой, в 2024 году нужно 322 млрд грн дополнительных расходов только для того, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное довольствие.

Кроме того, говорит Пидласа, Минобороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета озвучивало дополнительную потребность в закупке и модернизации военной техники в размере около 400 млрд грн.

"То есть речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн — это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону",

– подчеркнула нардеп.

Пидласа говорит, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев – это "очень нетривиальная задача". Отсюда, добавила она, и все разговоры о том, как можно найти дополнительные деньги.

Как писали "Комментарии", Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн грн, или 20,6% прогнозного ВВП. Доходы госбюджета-2024 определены в размере 1,77 трлн грн (не учитывают возможной грантовой помощи), расходы – 3,36 трлн грн при заложенном среднегодовом курсе 40,7 грн/$1.

Также "Комментарии" писали, что в законопроекте о мобилизации ничего о призыве 500 тысяч человек нет . В оборонном ведомстве отметили, что законопроект о мобилизации не создан под какое-либо конкретное количество людей, которое нужно набрать в ВСУ. В ведомстве говорят о создании того механизма, который присоединит к армии столько людей, сколько нужно. И уже дальше эту цифру будет диктовать реальность боевых действий с одной стороны, и способность собственно этого мобилизационного механизма привлечь людей в армию, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, "Комментарии" писали, что ветеран АТО Евгений Дикий поздравил уклонян , потому что законопроект о мобилизации написан под них.



