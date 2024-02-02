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В Верховной Раде подсчитали, сколько будет стоить мобилизация 500 тыс. военнообязанных

Чтобы накормить, одеть, заплатить призывникам нужно 322 млрд грн, сообщила Центру экономических стратегий глава комитета ВР по бюджету Роксолана Пидласа. По ее словам, найти эти деньги «нетривиальная» задача, пишут «Комментарии»

2 февраля 2024, 17:58
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Ткачик Олеся
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Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады посчитали, сколько может стоить мобилизация 400-500 тыс. военнообязанных.

В Верховной Раде подсчитали, сколько будет стоить мобилизация 500 тыс. военнообязанных

В ВР думают, где найти деньги

По словам Роксоланы Пидласой, в 2024 году нужно 322 млрд грн дополнительных расходов только для того, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное довольствие.

Кроме того, говорит Пидласа, Минобороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета озвучивало дополнительную потребность в закупке и модернизации военной техники в размере около 400 млрд грн.

"То есть речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн — это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону",
– подчеркнула нардеп.

Пидласа говорит, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев – это "очень нетривиальная задача". Отсюда, добавила она, и все разговоры о том, как можно найти дополнительные деньги.

Как писали "Комментарии", Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн грн, или 20,6% прогнозного ВВП. Доходы госбюджета-2024 определены в размере 1,77 трлн грн (не учитывают возможной грантовой помощи), расходы – 3,36 трлн грн при заложенном среднегодовом курсе 40,7 грн/$1.

Также "Комментарии" писали, что в законопроекте о мобилизации ничего о призыве 500 тысяч человек нет . В оборонном ведомстве отметили, что законопроект о мобилизации не создан под какое-либо конкретное количество людей, которое нужно набрать в ВСУ. В ведомстве говорят о создании того механизма, который присоединит к армии столько людей, сколько нужно. И уже дальше эту цифру будет диктовать реальность боевых действий с одной стороны, и способность собственно этого мобилизационного механизма привлечь людей в армию, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, "Комментарии" писали, что ветеран АТО Евгений Дикий поздравил уклонян , потому что законопроект о мобилизации написан под них.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SjO58PLA52g
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