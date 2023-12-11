В Верховной Раде отреагировали на электронные повестки для мобилизации: будет ли это работать

В Верховной Раде обсуждают возможные изменения в порядке проведения мобилизации в Украине. Одна из идей, которая была озвучена – электронные повестки через приложение "Дия" или с помощью электронных писем. Входящая в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская прокомментировала возможность таких изменений.

Будут работать электронные повестки для мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Соломия Бобровская в эфире телемарафона объяснила, что идея электронных повесток удивила ее. По ее мнению, подобная "история не будет работать".

"Электронные письма – кому они будут направляться, на какую почту, на какие ящики, рабочие-нерабочие", – заявила Соломия Бобровская.

Народная депутат, представляющая фракцию "Голос" указывает, что электронными письмами не будет возможности усилить мобилизацию в Украине.

"Я не вижу, что это может быть действенная рабочая история, и таким образом точно мужчин не найдешь и не доправишь в ТЦК. Эта история, по-моему, будет тотально нерабочая", — отметила Бобровская.

Также народная депутат отвергла идею электронных повесток через приложение "Дия". В таком случае приложение будут просто удалять с телефона. Как возможную альтернативу Соломия Бобровская называет рекомендованные письма, которые приходили бы на адрес возможного военнообязанного. Однако даже такой метод народная депутат называет не идеальным, который должен иметь четкое законодательное определение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на вручение повесток в спортзалах.

Также "Комментарии" писали о бывшем командире "Айдара", который назвал город в котором больше всего уклонистов от мобилизации в Украине.