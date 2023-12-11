В Верховной Раде отреагировали на электронные повестки для мобилизации: будет ли это работать

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Slava Kot
В Верховной Раде обсуждают возможные изменения в порядке проведения мобилизации в Украине. Одна из идей, которая была озвучена – электронные повестки через приложение "Дия" или с помощью электронных писем. Входящая в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская прокомментировала возможность таких изменений.
Будут работать электронные повестки для мобилизации в Украине. Фото из открытых источников
Соломия Бобровская в эфире телемарафона объяснила, что идея электронных повесток удивила ее. По ее мнению, подобная "история не будет работать".
Народная депутат, представляющая фракцию "Голос" указывает, что электронными письмами не будет возможности усилить мобилизацию в Украине.
Также народная депутат отвергла идею электронных повесток через приложение "Дия". В таком случае приложение будут просто удалять с телефона. Как возможную альтернативу Соломия Бобровская называет рекомендованные письма, которые приходили бы на адрес возможного военнообязанного. Однако даже такой метод народная депутат называет не идеальным, который должен иметь четкое законодательное определение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского отреагировали на вручение повесток в спортзалах.
Также "Комментарии" писали о бывшем командире "Айдара", который назвал город в котором больше всего уклонистов от мобилизации в Украине.
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Ігор
сегодня, 10:52
Країною керує найбільший ухилянд у світі. Мільйони чиновників звільнені від мобілізації. Величезна опричніна мовного омбудсмена, держпраці, контролерів комендантської години, тепер електронних контролерів. Все це лохміття не йде на війну воно контролює і штрафує. Хто і за що воює? Нехай подивляться, як офіцери щомісячно збирають данину щоб частина знаходилась далі від передовій і все це вертикально і йде на гору.