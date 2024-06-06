В Верховной Раде объяснили будут ли изменять мобилизационный возраст

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Украине якобы существуют серьезные потери на войне, поэтому власти планируют снизить мобилизационный возраст до 18 лет. На такие сообщения отреагировал спикер парламента Руслан Стефанчук.



Возраст мобилизации в Украине остается без изменений. Фото из открытых источников

В ходе брифинга в Верховной Раде спикер Руслан Стефанчук возразил, что правительство планирует изменять возраст для мобилизации в Украине.

"По состоянию на данный момент никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало, которые направлены на снижение возраста с которого начинается мобилизация", — сказал Стефанчук.

Спикер парламента также подчеркнул, что война является "страшной математикой времени, оружия, финансов и человеческого ресурса". По его словам, Верховная Рада приняла необходимые законодательные акты, которые совершили "справедливую мобилизацию" и такую, чтобы "людей перестали хватать на улице".

Вместе с тем Стефанчук подчеркнул, что все, кто имеет возможность, "пригодность и обязанность", должен сделать все, чтобы Украина победила в этой войне.

Напомним, что в новом законе о мобилизации возраст мобилизации в Украине составляет 25 лет. До этого мобилизационный возраст был 27 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Руслан Горбенко заявил, что Украине не нужно мобилизовать 500 тыс. человек, как это было заявлено ранее. По его словам, это был план предыдущего главнокомандующего Валерия Залежного перед наступлением, однако после задержки оружия от партнеров и назначения Александра Сырского новым руководителем ВСУ, потребности армии Украины уменьшились.

Также "Комментарии" писали о том, что согласно новому законодательству о мобилизации полиция не может вручать повестки военнообязанным. Кроме того, работники ТЦК не имеют права задерживать мужчин без полиции и доставлять их в военкоматы.