В Венгрии отреагировали на возможность введения войск НАТО в Украину

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на инициативу, озвученную президентом Франции Эммануэлем Макроном о возможности отправить войска стран НАТО в Украину. По словам Сийярто, Венгрия будет всегда против таких инициатив, ведь они могут начать новую глобальную войну.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников
Петер Сийярто в интервью российским пропагандистским СМИ прокомментировал возможность отправить иностранные войска в Украину, заявив, что такие действия будут означать начало третьей мировой войны.
Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что якобы население Европы против таких инициатив.
Напомним, что кроме Франции о возможности отправить свои войска в Украину заявили Канада, Нидерланды, Литва и Эстония.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше, после слов президента Франции о возможности введения войск НАТО в Украину в будущем, выросла поддержка относительно идеи отправить польские войска на войну в Украину.
Также "Комментарии" писали, что Польша изменила свою позицию по вводу войск НАТО в Украину.
Обсуждения
Новости