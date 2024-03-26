В Венгрии отреагировали на возможность введения войск НАТО в Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на инициативу, озвученную президентом Франции Эммануэлем Макроном о возможности отправить войска стран НАТО в Украину. По словам Сийярто, Венгрия будет всегда против таких инициатив, ведь они могут начать новую глобальную войну.



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Петер Сийярто в интервью российским пропагандистским СМИ прокомментировал возможность отправить иностранные войска в Украину, заявив, что такие действия будут означать начало третьей мировой войны.

"Когда речь идет о возможности введения войск в Украину от имени некоторых стран-членов НАТО, это действительно опасно. Ужасный риск начала третьей мировой войны приближается. Поэтому мы всегда будем призывать наших союзников и коллег воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут приблизить риск начала мировой войны", — сказал Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что якобы население Европы против таких инициатив.

"Я думаю, что в Европе становится все больше и больше людей, склонных выступать против действий, повышающих риск эскалации", — добавил Петер Сийярто.

Напомним, что кроме Франции о возможности отправить свои войска в Украину заявили Канада, Нидерланды, Литва и Эстония.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше, после слов президента Франции о возможности введения войск НАТО в Украину в будущем, выросла поддержка относительно идеи отправить польские войска на войну в Украину.

Также "Комментарии" писали, что Польша изменила свою позицию по вводу войск НАТО в Украину.