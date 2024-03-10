В Ватикане объяснили скандальные слова Папы Римского о капитуляции Украины

Папа Франциск во время интервью для швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что Украина должна показать "белый флаг" и начать мирные переговоры об окончании войны с Россией. Затем в Ватикане отреагировали на слова Папы Римского и объяснили, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.



Папа Римский призвал Украину поднять "белый флаг". Фото из открытых источников

Спикер Ватикана Маттео Бруни прокомментировал ситуацию со скандальными словами Папы Римского итальянскому изданию ANSA. Бруни заявил, что во время интервью Папа Римский использовал термин "белый флаг", предложенный интервьюером, как путь к мирным переговорам и прекращению военных действий.

По словам Маттео Бруни Папа Римский продолжает оставаться приверженным украинскому народу и надеется на справедливое окончание войны в Украине.

"Я умоляю, чтобы мы нашли ту долю человечности, которая позволит нам создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира", — сказал Папа Римский.

Напомним, что в интервью Папа Франциск заявил, что самым сильным окажется тот, кто покажет свое мужество, подняв белый флаг. Папа Римский подчеркнул, что когда "вы потерпели поражение", то имеете мужество начать вести мирные переговоры и добавил, что это не означает капитуляцию Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время ежегодной речи по случаю Рождества Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине.

Также "Комментарии" писали, что украинский посол при Ватикане рассказал, когда можно ожидать визит Папы Римского в Украину. По его словам, это произойдет после окончания войны в Украине, что станет символом мира.