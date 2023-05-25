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В Украину вернулись плененные на бахмутском направлении

С российской стороны, по информации омбудсмена РФ, обмен проводил ПВК "Вагнер"

сегодня, 18:57
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Автор:

Константин Куликов

Сегодня Украина вызволила из российского плена еще 106 защитников. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украину вернулись плененные на бахмутском направлении

Бахмут

В результате обмена домой возвращаются восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Также репатриированы тела трех погибших: двоих иностранцев и украинки, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.


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"Все спасенные Защитники защищали нашу землю на Бахмутском направлении, 68 из освобожденных воинов считались без вести пропавшими, — сообщает Координационный штаб. — Среди освобожденных военнослужащих 98 принадлежат к Вооруженным Силам Украины: из них, в частности, 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись семь пограничников и один военнослужащий Государственной специальной службы транспорта".

По меньшей мере, семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Самому старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

Всего на сегодняшний день в результате обменов возвращены домой уже 2430 человек. Среди них 139 гражданских.

Согласно видео рашистских телеканалов, частной военной компанией "Вагнер" возвращены тела погибших граждан США Николаса Меймера и Турции. Первый, по словам главаря "Вагнера" Пригожина, погиб в бою, в районе "Гнездо".

Тем временем, в Украине могут изменить дату празднования Дня защитника Украины.

В ближайшее время истребители F-16 не будут летать в Украине.

А украинцам открыли "страшную тайну" о Залужном.



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