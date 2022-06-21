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В Украину прибыло мощное оружие из Германии: о чем речь

Немецкие Ph2000 теперь усиливают оборону Украину

сегодня, 16:28
Автор:

Денис
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В Украинское войско прибыли первые немецкие самоходные гаубицы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В Украину прибыло мощное оружие из Германии: о чем речь

Panzerhaubitze2000. Photo by BMVg_Bundeswehr

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.", — Резников. 

Отмечается, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, которые усиливает нашу оборону. 

"Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших "присоединился и Ph2000.", — отмечает Министр обороны. 

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Также "Комментарии" информировали о том, что СБУ разоблачила агентуру ФСБ, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты: подробности. Агентурная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=435198821949808&set=pcb.435200418616315
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