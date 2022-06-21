В Украину прибыло мощное оружие из Германии: о чем речь

В Украинское войско прибыли первые немецкие самоходные гаубицы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Panzerhaubitze2000. Photo by BMVg_Bundeswehr

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.", — Резников.

Отмечается, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, которые усиливает нашу оборону.

"Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших "присоединился и Ph2000.", — отмечает Министр обороны.

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