На сколько обеднеют украинцы из-за войны: прогноз на 2022 год

Как война влияет на благосостояние украинцев и насколько общество обеднеет из-за боевых действий. Прогнозы дал Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи.

Фото иллюстративное / Pixabay

По данным исследования, в 2022 году в Украине уровень бедности вырастет, по меньшей мере, до 57,6% с 39,9% (показатель 2021 года). Однако в макроэкономических прогнозах и оценках экспертов указывается, что уровень бедности подскочит до 66,7%, а может достичь и 79,3%, то есть вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперты прогнозируют большее увеличение уровня бедности среди семей с несовершеннолетними детьми по меньшей мере до 64,5% (на 47% больше, чем в прошлом году), или даже до 73,6-85,9%. Семьи без несовершеннолетних детей обеднеют – на 40-103% (уровень бедности может возрасти по пессимистическим прогнозам до 71,8% с 35,4% в 2021 году).

Эксперты говорят, что граждане, проживающие в селах, меньше почувствуют на себе ухудшение жизни — там уровень бедности вырастет не так резко, как в городах.



"В разрезе типов поселений ситуация будет существенно отличаться. В городских поселениях уровень бедности по всем сценариям будет расти значительно более высокими темпами, хотя все равно останется ниже показателя по сельской местности", — говорится в анализе.

Оптимистические оценки: увеличение уровня бедности в городах на 52% – до 52,9%, в украинских селах – на 34% – до 67,2%. По худшему сценарию — в городах показатель составит 76,5% (на 120% больше 2021 года), в селах — 84,9% (на 70% больше 2021 года). Все эти прогнозы касаются тыловых областей.



Во фронтовых областях прогнозируется увеличение уровня бедности на 8% выше, чем в среднем по стране. В этих регионах показатели будут следующими: рост уровня бедности населения от 69,7 до 85,8%.



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