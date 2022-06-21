ВСУ снова уничтожили технику оккупантов на Змеином

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Козлова Альбіна
21 июня украинские защитники снова уничтожили технику и живую силу оккупантов на острове Змеиный возле Одесской области. Об этом сообщили на странице оперативного командования "Юг".
Остров Змеиный, фото Википедия
Отмечается, что враг понес потери после удара ВСУ по их временному островному гарнизону на аннексированной территории, операция продолжается. Точные потери врага пока не сообщают.
В течение дня украинские военные отражали атаки россиян и оттесняли их дальше вглубь Херсонской области. На южном фронте работает авиация и артиллерия – ВСУ нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники противника, артиллеристы отработали более ста задач на уничтожение оккупантов. Потери врага за день уточняются, в течение ночи ликвидировано 26 россиян, танк, многоцелевой бронированный тагяч, три бронированных и четыре грузовых автомобиля.
Однако и враг наносил удары с РСЗО по пригороду Николаева и городу, селам Херсонской области. Ночью оккупанты били по селам Первомайской общины. Предварительно жертв нет. Есть попадания в здания, портовую инфраструктуру и сельскохозяйственные площади.
Как писал портал "Комментарии", украинцы нанесли ракетный удар по инфраструктуре оккупантов возле Крыма.
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