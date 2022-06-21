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ВСУ снова уничтожили технику оккупантов на Змеином

Продолжается операция по уничтожению техники россиян на Змеином

сегодня, 15:53
Автор:

Козлова Альбіна
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21 июня украинские защитники снова уничтожили технику и живую силу оккупантов на острове Змеиный возле Одесской области. Об этом сообщили на странице оперативного командования "Юг".

ВСУ снова уничтожили технику оккупантов на Змеином

Остров Змеиный, фото Википедия

Отмечается, что враг понес потери после удара ВСУ по их временному островному гарнизону на аннексированной территории, операция продолжается. Точные потери врага пока не сообщают.

В течение дня украинские военные отражали атаки россиян и оттесняли их дальше вглубь Херсонской области. На южном фронте работает авиация и артиллерия – ВСУ нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники противника, артиллеристы отработали более ста задач на уничтожение оккупантов. Потери врага за день уточняются, в течение ночи ликвидировано 26 россиян, танк, многоцелевой бронированный тагяч, три бронированных и четыре грузовых автомобиля.

Однако и враг наносил удары с РСЗО по пригороду Николаева и городу, селам Херсонской области. Ночью оккупанты били по селам Первомайской общины. Предварительно жертв нет. Есть попадания в здания, портовую инфраструктуру и сельскохозяйственные площади.

В Херсонской области сложная ситуация в селах на границе с Николаевщиной, в Зеленодольской общине. В селах Бериславского района нет света и централизованного водоснабжения. Враг обстреливает села области из оружия, что запрещено международными конвенциями.

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук назвал успех ВСУ в уничтожении врага на острове — духом Змеебаевки, проведя параллель с количеством успешных залпов по складам и аэродроме с российскими вертолетами в Чернобаевке.

Как писал портал "Комментарии", украинцы нанесли ракетный удар по инфраструктуре оккупантов возле Крыма.



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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