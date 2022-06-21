СБУ разоблачила агентуру ФСБ, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты: подробности

Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентуру, которая вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

СБУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, украинская спецслужба разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Агентурная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

"Чтобы обезвредить ее, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию. В результате: в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП", — сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что данные чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства государственной границы и персональных данных украинских сотрудников правоохранительных органов.

За полученную информацию российские кураторы платили предателям от двух до пятнадцати тысяч долларов.

Выяснилось, что чиновник был завербован еще в 2012 году во время поездки в рф.

"Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке. А для передачи файлов договаривался через закрытый Telegram-канала о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты.", — СБУ.

"Связиста" тоже завербовали в москве. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал во временно оккупированном Симферополе.

"Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот – дальше в россию через зашифрованные каналы связи.", — информирует СБУ.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Им предъявлено подозрение в госизмене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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