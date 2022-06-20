В Офисе президента рассказали, что известно о пленных защитниках Мариуполя

Пленные из "Азовстали" в Мариуполе живы и работа по их увольнению проводится. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью LB.



Фото Телеграм Мариупольский горсовет

Чиновник говорит, что пока не всю информацию можно сообщать, но работа и переговоры о пленных украинских военных продолжаются круглосуточно, к процессу привлечены многие участники, среди них и Главное управление разведки Украины. Также Андрей Ермак выразил надежду, что переговоры таки войдут в активную фазу и пленных скоро обменяют, впрочем, процесс возвращения азовцев домой сложен.

В Украине действует центр по военнопленным при разведке, там работают не только разведчики, но и дипломаты, работники Службы безопасности, Национальной гвардии и т.д. По словам Андрея Ермака, у украинских разведчиков есть необходимые знания, навыки в вопросах обмена пленными между сторонами. Вице-министр Ирина Верещук в это время прилагает усилия к обмену гражданских.



Пока известно, что защитники живы, рассказать подробно об условиях, в которых они находятся, пока Офис президента не может. Связь с ними держат украинские разведчики.

Андрей Ермак также подчеркнул, что парламент определит новую кандидатуру на должность Уполномоченного Верховной Рады по защите прав человека.

Как писал портал "Комментарии", в Херсоне партизаны кафиров накормили шарами во время обеда. В Херсоне российские военные получили шары во время обеда в заведении на Набережной. Об этом сообщают на странице оперативного командования "Юг".

Также мы писали , что украинцы нанесли ракетный удар по инфраструктуре оккупантов возле Крыма. Российские СМИ также заявили о ракетной атаке на платформы в Черном море, ссылаясь на руководителя оккупационных властей аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!