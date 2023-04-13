В украинской разведке уже предварительно знают, кто может быть причастен к казни украинского военного, - омбудсман

Такое мнение в Телеэфире высказал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец, пишут "Комментарии".



Известны детали относительно того, кто, вероятно, был исполнителем убийства украинского военного

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"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", – отметил омбудсмен.

Однако на уточняющие вопросы относительно того, могут ли быть причастны к резонансной истории наемники ППК "Вагнер", Дмитрий Лубинец не ответил. Это то, о чем нельзя говорить в целом.

Это уже детали, которые я публично не могу распространять. Но могу сказать, что, по моему мнению, наша разведка сработала максимально эффективно", — добавил Лубинец.

Между тем, в Главном управлении разведки не дали официальное подтверждение того, что в Телеэфире озвучил уполномоченный по правам человека в Украине.

Как накануне отметил представитель ГУР Андрей Юсов: исследование содержания видео, на котором, вероятно, оккупанты отрезают голову украинскому военному, локация, где это случилось — продолжается.

Напомним, "Комментарии" писали, что Новые доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность "Вагнера". Правозащитник Владимир Осечкин утверждает о причастности группы Вагнера к убийству украинского пленника.

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