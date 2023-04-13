В украинской разведке уже предварительно знают, кто может быть причастен к казни украинского военного, - омбудсман

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Белоокая Ира
Такое мнение в Телеэфире высказал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец, пишут "Комментарии".
Известны детали относительно того, кто, вероятно, был исполнителем убийства украинского военного
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Однако на уточняющие вопросы относительно того, могут ли быть причастны к резонансной истории наемники ППК "Вагнер", Дмитрий Лубинец не ответил. Это то, о чем нельзя говорить в целом.
Между тем, в Главном управлении разведки не дали официальное подтверждение того, что в Телеэфире озвучил уполномоченный по правам человека в Украине.
Как накануне отметил представитель ГУР Андрей Юсов: исследование содержания видео, на котором, вероятно, оккупанты отрезают голову украинскому военному, локация, где это случилось — продолжается.
Напомним, "Комментарии" писали, что Новые доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность "Вагнера". Правозащитник Владимир Осечкин утверждает о причастности группы Вагнера к убийству украинского пленника.
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