В украинской разведке рассказали, сколько ракет осталось у РФ

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала до 60% всех своих ракет. Об этом сообщается на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Ракета. Фото из открытых источников

По информации военной разведки Украины, больше всего агрессор использовал баллистические ракеты к комплексу "Искандер". В этой связи применение ракет этого типа для ударов по территории Украины уже давно не фиксировали. Об этом на брифинге 21 июля заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

"Касаемо высокоточного вооружения, как заявляет Россия, это системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования — Х101, Х555. По нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% тех запасов, которые были до войны", – заявил Вадим Скибицкий.

Отмечается, что из-за международных санкций Россия имеет проблемы при производстве новых ракет. Однако у нее достаточно старых советских запасов.

"Это и крылатые ракеты, те же Х22. Которые, в том числе, применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов — "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от советского союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось очень сложно”, – добавил Вадим Скибицкий.

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