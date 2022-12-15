В Украине защитят электростанции спецоборудованием

Глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов заявил, что на электростанциях Украины установят специальные камеры и датчики, которые смогут обнаруживать вражеские ракеты и беспилотники, пишут "Комментарии".



Датчики будут обнаруживать вражеские летательные аппараты возле электростанций

"Работаем над установкой специальных камер и звуковых датчиков, которые будут защищать электростанции, на определенной дистанции будут обнаруживать объекты вроде дрона или ракеты и извещать о них силы ПВО. Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям безопасности", – говорит Небитов.

По его словам, в зоне ЧАЭС уже работают аналогичные средства видеонаблюдения, благодаря которым правоохранители следят за ситуацией даже ночью. Именно Зону отчуждения ЧАЭС враг в начале вторжения избрал как одно из основных направлений продвижения в Киев, рассматривая ее как благоприятный фактор.

"Готовность к обороне здесь уже находится на совершенно ином качественном уровне. Теперь армейцы работают вместе с полицейскими, ГСЧСовцами, разведчиками. Внедряем и современные системы безопасности, в частности в контексте безопасности пограничного с Беларусью периметра", — рассказывает Андрей Небитов. В зоне ЧАЭС уже сейчас наблюдают все передвижения в пограничном масштабе человека, который не останется незамеченным на значительной дистанции. А недавно облсовет поддержал программу стоимостью 77 млн гривен по установлению в общественных местах региона камер видеонаблюдения с технологией распознавания лица.

Представитель же Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона заявил, что в ВСУ знают , чего ожидать от РФ. Но у этой империи зла есть своя – непредсказуемая логика.

Читайте на портале "Комментарии" — рождественское перемирие на фронте: в ВСУ рассказали, как отреагируют, если будет такое предложение Также издание "Комментарии" сообщало – в традиционном обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, говорил о важный прогресс в вопросе ПВО, работа по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечение всех виновных в ней к справедливой ответственности. Между тем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах русско-украинской войны, включая дипломатическую? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!