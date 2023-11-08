В Украине заметили новое современное оружие мирового уровня

В социальных сетях появилось фото, свидетельствующее о том, что Украина уже получила одну из лучших и современных артиллерийских разработок в мире — шведскую самоходную гаубицу Archer.

Артиллерийская система Archer. Фото из открытых источников

Артиллерия является одним из ключевых вооружений в войне против России. Украинские солдаты используют тысячи боеприпасов ежедневно, атакуя позиции россиян. Теперь помогать отвоевывать украинские территории для ВСУ будет шведская гаубица Archer, которая была направленная в рамках военной помощи от Великобритании. Первые кадры с новой гаубицей, впоследствии разлетевшиеся по соцсетям, опубликовал Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Британцы в начале 2023 года объявили, что отправят гаубицы Archer в Украину, однако только теперь можно точно сказать, что они используются на фронте.



САУ Archer – это шестиколесная самоходная гаубица, основным вооружением которой является 155-мм автоматическая пушка. Как отмечают на сайте британской армии, вся конструкция может похвастаться "идеальным балансом между огневой мощью и мобильностью", предлагая возможность вести огонь на большие расстояния, быструю подготовку к работе и полную защиту для экипажа.

Шведская гаубица впервые стала на вооружение в 2014 году, что делает ее одним из самых современных вооружений в своем классе. САУ Archer может поразить противника на расстоянии более 50 км и быть готовым к залпу всего за 20 секунд. Техника также быстро может удаляться от места, откуда вела огонь, что значительно снижает риск встречного огня противника.

Вся работа гаубицы автоматизирована и осуществляется дистанционно экипажем из трех-четырех человек из бронированной кабины. Также пушка может выстрелить до 12 снарядов в течение трех минут. Кроме того, в распоряжении экипажа есть дистанционно управляемый пулемет и гранатомет. Гаубица Archer двигается со скоростью 70 км/ч и имеет запас хода до 650 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему США не отправляют ракеты ATACMS в Украину.

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