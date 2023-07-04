В Украине впервые рассказали о размерах потерь во время контрнаступления



















Валерий Маркус назвал заявления бывшего Генерального прокурора Украины Святослава Пискуна "концентратом бреда", посоветовал ему самому отправиться на войну и рассказал, по согласованию с руководством, об объемах потерь в своей бригаде. Об этом сообщают "Комментарии".

ВСУ не называет количество погибших

По словам Святослава Пискуна, его брат, якобы воюющий в составе 47 бригады, рассказал, что состав его роты уже дважды обновился из-за потерь.

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– Сколько же нас можно убивать? – негодует Святослав Пискун, передавая слова своего брата.

– Если бы это было правдой, – прокомментировал Маркус заявление о "двойной" гибели состава роты. — То по всем военкоматам было бы распоряжение о доукомплектовании нас людьми. По всем резервным батальонам, по приказу, бегали бы наши представители и набирали людей в нашу бригаду, будь у нас такие потери. Но этого нет. Я вам больше скажу: если вы придете в военкомат, даже с отношением от нашей воинской части, у вас не получится призваться к нашей воинской части, потому что у них нет распоряжения, приказа доукомплектовывать нас людьми.

Маркус напомнил, что сейчас запрещено называть количество потерь, но ему разрешили назвать процент. По его словам, в бригаде погибло менее 2% личного состава, за месяц ежедневных штурмов позиций противника. Он также подчеркнул, что в эти неполных два процента он добавил также всех пропавших без вести. При том, что перед наступлением, по словам мастер-сержанта, им "просчитывали" потери бригады в 14% ежедневно. По его словам, в 14% засчитывались и раненые. Но даже с учетом раненых, отмечает Маркус, сейчас "такого процента у нас не набежит даже за месяц".

– В нашей бригаде берегут людей, это факт подтвержден цифрами, – подчеркнул Валерий Маркус.





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