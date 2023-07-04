logo

BTC/USD

30928.51

ETH/USD

1952.28

LTC/USD

107.04

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Украине впервые рассказали о размерах потерь во время контрнаступления
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине впервые рассказали о размерах потерь во время контрнаступления

Мастер-сержант Валерий Маркус 47 отдельной механизированной бригады "Магура", которая штурмует позиции оккупантов в Запорожской области, снял свое видео в ответ на заявления экс-генпрокурора Святослава Пискуна

сегодня, 16:29
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:








Валерий Маркус назвал заявления бывшего Генерального прокурора Украины Святослава Пискуна "концентратом бреда", посоветовал ему самому отправиться на войну и рассказал, по согласованию с руководством, об объемах потерь в своей бригаде. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине впервые рассказали о размерах потерь во время контрнаступления

ВСУ не называет количество погибших

По словам Святослава Пискуна, его брат, якобы воюющий в составе 47 бригады, рассказал, что состав его роты уже дважды обновился из-за потерь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


– Сколько же нас можно убивать? – негодует Святослав Пискун, передавая слова своего брата.

– Если бы это было правдой, – прокомментировал Маркус заявление о "двойной" гибели состава роты. — То по всем военкоматам было бы распоряжение о доукомплектовании нас людьми. По всем резервным батальонам, по приказу, бегали бы наши представители и набирали людей в нашу бригаду, будь у нас такие потери. Но этого нет. Я вам больше скажу: если вы придете в военкомат, даже с отношением от нашей воинской части, у вас не получится призваться к нашей воинской части, потому что у них нет распоряжения, приказа доукомплектовывать нас людьми.

Маркус напомнил, что сейчас запрещено называть количество потерь, но ему разрешили назвать процент. По его словам, в бригаде погибло менее 2% личного состава, за месяц ежедневных штурмов позиций противника. Он также подчеркнул, что в эти неполных два процента он добавил также всех пропавших без вести. При том, что перед наступлением, по словам мастер-сержанта, им "просчитывали" потери бригады в 14% ежедневно. По его словам, в 14% засчитывались и раненые. Но даже с учетом раненых, отмечает Маркус, сейчас "такого процента у нас не набежит даже за месяц".

– В нашей бригаде берегут людей, это факт подтвержден цифрами, – подчеркнул Валерий Маркус.

Тем временем, в Севастополе раздался сильный взрыв: подробности.

Порнографические рисунки рядом с детскими письмами: военные показали пример "интерьера" российских окопов.

А мужчина женился на крокодилице.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!