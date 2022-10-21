В Украине увидели хороший сигнал в том, что Россия просит у Ирана баллистические ракеты

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Кравцев Сергей
Появились данные, что Россия все же планирует усиливаться иранскими баллистическими ракетами. В этой новости есть и позитив, который состоят в том, что это свидетельствует о дефиците в личных запасах противника. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.
Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua
Юрий Игнат отметил, лучшая защита от баллистических ракет – это уничтожить их во время транспортировки. Однако, важно заботиться и о собственной безопасности, поскольку ракета летит сверху фактически из стратосферы и падает с очень большой скоростью. Сегодня же у Украины нет эффективного противодействия этому оружию.
По словам Игната, если бы у Москвы не было проблем с запасами этого оружия, то Кремль не выпрашивал бы у Тегерана ракеты, которые еще и уступают по ряду характеристик российским.
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