В Украине увидели хороший сигнал в том, что Россия просит у Ирана баллистические ракеты

Появились данные, что Россия все же планирует усиливаться иранскими баллистическими ракетами. В этой новости есть и позитив, который состоят в том, что это свидетельствует о дефиците в личных запасах противника. Об этом пишет издание "Комментарии", со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

Юрий Игнат отметил, лучшая защита от баллистических ракет – это уничтожить их во время транспортировки. Однако, важно заботиться и о собственной безопасности, поскольку ракета летит сверху фактически из стратосферы и падает с очень большой скоростью. Сегодня же у Украины нет эффективного противодействия этому оружию.

"Иран будет вероятно поставлять, если не найдутся какие-то механизмы в мире остановить эти поставки. Это говорит о том, что у России есть дефицит именно баллистических ракет — ракет "Искандер". Баллистическое оружие не является чем-то новым для нас, они постоянно наносят удары именно такими ракетами, а то, что в России они в дефиците — это хорошая новость", — добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

По словам Игната, если бы у Москвы не было проблем с запасами этого оружия, то Кремль не выпрашивал бы у Тегерана ракеты, которые еще и уступают по ряду характеристик российским.

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