IRIS-T уже прошла боевое крещение в Украине, – Воздушные силы

Первый из немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T, который получила Украина, отлично себя показал во время последних обстрелов со стороны России. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

IRIS-T. Фото: из открытых источников

Юрий Игнат отметил, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – это мощный немецкий ракетный комплекс. В Украину пришел модернизированный вариант.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, очень хотелось бы, чтобы таких комплексов в ближайшее время появилось как можно больше, чтобы еще лучше усилить защиту неба над Украиной.

"Ожидается, что немецкая промышленность наберет обороты, чтобы увеличить количество производства, чтобы Украина получила как можно больше этих комплексов... Одна из таких систем уже работает в Украине", – сказал Игнат.

Естественно, в какой области работает эта система, он не стал говорить, потому что IRIS-T – "это цель №1 для врага", так же, как и HIMARS. Но поделился первыми результатами.

"Крайние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя чрезвычайно с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать ее. Мы получим в ближайшие месяцы еще несколько пусковых установок, которые несколько усилят – немного, но усилят. Комплекс имеет 8 пусковых контейнеров. Даже одна установка, оснащенная 8-ю ракетами, – это уже довольно мощное средство, которое может уничтожать воздушные цели: ракеты и БпЛА, которые летят на нас в последнее время" — заявил Игнат.

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