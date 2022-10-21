IRIS-T уже прошла боевое крещение в Украине, – Воздушные силы

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Кравцев Сергей
Первый из немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T, который получила Украина, отлично себя показал во время последних обстрелов со стороны России. Как передает издание "Комментарии", об этом на брифинге заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
IRIS-T. Фото: из открытых источников
Юрий Игнат отметил, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – это мощный немецкий ракетный комплекс. В Украину пришел модернизированный вариант.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ отметил, очень хотелось бы, чтобы таких комплексов в ближайшее время появилось как можно больше, чтобы еще лучше усилить защиту неба над Украиной.
Естественно, в какой области работает эта система, он не стал говорить, потому что IRIS-T – "это цель №1 для врага", так же, как и HIMARS. Но поделился первыми результатами.
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