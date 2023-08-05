В Украине составили эпитафию российскому черноморскому флоту

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал в своем телеграмм-канале пост, который назвал "эпитафия российскому Черноморскому флоту". Об этом сообщают "Комментарии".

Михаил Подоляк

По мнению Михаила Подоляка, мы все свидетели окончания "эпохи доминирования России в Черном море".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Погружение на дно крейсера "Москва" в апреле 2022 года символизировало начало конца российского присутствия в акватории Черного моря. Сегодняшние события – логическое продолжение завершения этой главы истории, — пишет Михаил Подоляк. - Всем странам Черноморского бассейна сегодня понятно: российский король окончательно голый. Оказавшись неспособной осуществить блокаду украинских портов и реально контролировать акваторию, Россия попыталась скрыть (в первую очередь от собственной публики) свою неспособность путем демонстрации "русского безумия" – классического ракетного террора".

По мнению Михаила Подоляка, закат господства РФ в Черном море будет растянут во времени и мы будет свидетелями еще не одного эксцесса с участием российских, как военных, так и гражданских кораблей.



"Остается только посочувствовать "нейтральным" странам, использующим российские порты для экспорта энергоносителей. "Нейтралитет" часто обходится дорого, — отмечает Подоляк. — Кто знает, что было бы, если бы эти страны в свое время заняли более активную гражданскую позицию, в том числе в вопросе российского зернового шантажа. Однако история не знает сослагательного наклонения".

Напомним, что основными получателями российской сырой нефти на международном рынке остаются Индия и Турция. Последняя также была участницей зернового соглашения.

Тем временем, Медведев пригрозил Украине и Польше экологической катастрофой.

Польша прокомментировала возможность закрытия границы с Беларусью.

А Беларусь оставила большая группа российских истребителей.