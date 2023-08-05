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Беларусь оставила большая группа российских истребителей: подробности

Территорию Беларуси покинули 9 российских истребителей

сегодня, 15:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из Беларуси полетели 9 истребителей РФ. В 13:30 группа взлетела с аэродрома "Барановичи". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Беларуски Гаюн". В состав группы вошли истребители Су-34 и Су-30СМ. Они прошли через Могилевскую область и пересекли границу Беларуси с РФ. Большинство из них провела в Беларуси 202 дня (с 15 января 2023 г.).

Беларусь оставила большая группа российских истребителей: подробности

Истребитель. Фото: из открытых источников

Позже, в районе 14:00 с Мачулищ пошел на взлет российский вертолет Ми-24. это был последний вертолет авиационной группировки РФ в Беларуси. Вертолет взял курс на восток, и, видимо, также летит из РБ в РФ на аэродром "Сеща".


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Стоит добавить, что сегодня утром около 8:15-8:30 территорию Беларуси покинули 4 единицы — Ми-8 ВКС РФ и 6 единиц — Ми-24 ВКС РФ. Они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области.

С начала полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины, враг использует территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле.

В частности, Беларусь регулярно продолжает учения и ротацию российских военных, а также сохраняет у себя их технику и вооружение.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко разродился чередой очередных резонансных заявлений. Среди прочего – обвинил США и Британию чуть ли не в разрушении Европы. Кроме того, начал бряцать ядерным оружием, якобы уже переданным РФ и рассредоточенным по территории РБ. А еще заявил, что якобы пошутил, когда ранее говорил, будто перебазировавшиеся в Беларусь вагнеровцы хотят совершить "экскурсию" на территорию Польши. Между тем, белорусские вертолеты на днях нарушили воздушное пространство Польши. И в целом ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границе явно накалилась после перебазирования вагнеровцев в Беларусь. О чем говорят последние заявления Лукашенко, а также реакция Запада на проделки белорусской армии и вагнеровцев, за которыми, похоже, просматривается тень Кремля? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/Hajun_BY/7200
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