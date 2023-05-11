В Украине рассказали о еще одной причине "исчезновения" Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов не только по причине фактического начала украинского контрнаступления. О второй возможной причине, как сообщают "Комментарии", сообщил военный эксперт Юрий Федоров.

Валерий Залужный

Напомним, как было сообщено ранее, Залужный не присутствовал на упомянутом заседании "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.

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"Такая встреча в Брюсселе может иметь протокольный характер, — говорит Юрий Федоров в интервью Zaxid.net. — Это, конечно, очень важно, но деликатные и важные вещи обсуждаются, как правило, один на один с коллегами. Если генерал Залужный хочет договориться о чем-то важном, то ему нужно говорить один на один с коллегами. А выступать на таком широком собрании это важно, но при этом у него будут спрашивать: "А когда наступление?", "А как вы готовы?". А рассказывать такие вещи, даже в очень узком кругу, все-таки довольно рискованно — есть риск утечки. При этом понятно, что все виды российской разведки ищут любую утечку или информацию о том, где, на каком направлении, будут начаты эти массированные действия Вооруженных сил Украины, когда они будут начаты".



"Поэтому, я считаю, что здесь должен быть тотальный запрет на любую информацию, исходящую из высших кругов военного командования. Для того, чтобы скрыть ключевую информацию, которая так нужна противнику", — также добавляет Юрий Федоров.

Напомним, что ранее военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что украинское контрнаступление де-факто началось с момента ударов беспилотников по нефтехранилищам Черноморского флота РФ в Севастополе. А продолжилось наступательными действиями ВСУ в Бахмуте.

Сегодня же рашистские военкоры подняли истерику, заявив что украинское наступление началось. Впрочем, через некоторое время их опровергло Минобороны РФ.

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