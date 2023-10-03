В Украине прокомментировали ядерные угрозы Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о реакции международного сообщества и западных партнеров на угрозу возможного применения Россией ядерного оружия. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил в интервью для UKRLIFE.TV.

Алексей Данилов

"Некоторые государства считают, что использование ядерного оружия будет тем пределом, который нельзя будет переходить. Ну, да, конечно – этого нельзя допустить", – согласился Алексей Данилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что по отношению к России в этом и другом вопросе не подходят привычные формы коммуникации, поскольку РФ не придерживается общепринятых норм международного права.

"Если люди живут по своим собственным законам, люди не соблюдают международные права, им на ваше мнение, скажем так... они на него не обращают внимания", – говорит он.

По мнению Данилова, именно принятие ядерного шантажа России, путь уступок в ответ на ядерные угрозы приближает вероятность применения ядерного оружия.

"Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы сами ей это не позволите. Если вы позволите России использовать ядерное оружие – она его использует", – отметил секретарь СНБО.

Напомним, что вторжение в Украину Путин начал с заявления, адресованного западным государствам. В нем он пригрозил, что их вмешательство в войну на стороне Украины может привести к тому, что эти страны столкнутся с вызовами, с которыми они ни разу в их истории не встречались. Наблюдатели расценили это заявление как угрозу применения ядерного оружия. Впоследствии для объявления ядерных угроз Москва использовала заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Представители Запада в свою очередь называли такие заявления безответственными. Наиболее резкий ответ по этому поводу был сделан со стороны главы правительства Британии Бориса Джонсона в 2022 году, заявившего, что на применение Россией ядерного оружия будет ответ.

"В случае применения оружия массового поражения, Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", — отметил тогда Джонсон.

Тем временем, в России озвучили сценарий атаки на США: "Ядерной зимы не будет".

В Кремле открестились от предложения взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

А на Западе заявили, что Путин хочет "вечной" войны с Украиной.