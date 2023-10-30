В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию": когда ждать нововведения

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Slava Kot
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что за два месяца будет запущена система "смарт-мобилизация" в Украине. По его словам, это сможет помочь украинцам занимать специальность в ВСУ в соответствии со своими предпочтениями.
В Украине заработает "смарт-мобилизация". Фото из открытых источников
Во время интервью с изданием "РБК-Украина" Михаил Федоров рассказал о планах организовать пилотный проект "смарт-мобилизация", который улучшит ситуацию в ВСУ. По словам Федорова, украинцы смогут самостоятельно выбирать специальность в ВСУ.
По словам Федорова, во время "смарт-мобилизации" нужно будет заполнить заявку, пройти рекрутеров, тесты и обучение. "Ты точно попадаешь на ту должность, на которую ты мобилизовал себя", подчеркнул министр цифровой трансформации.
Несмотря на надежду реализовать проект "смарт-мобилизация", Федоров предупредил, что сейчас его нужно протестовать и решить все проблемы с нормативно-правовыми актами.
Таким образом, "смарт-мобилизация" - это пилотный проект, который поможет украинцам самостоятельно выбрать свою специальность в рядах ВСУ, пройти тесты, обучение и получить профессиональные знания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки.
Также "Комментарии" писали о нардепе, который рассказал, будут ли в Украине привлекаться к мобилизации заключенных.
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