В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию": когда ждать нововведения

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что за два месяца будет запущена система "смарт-мобилизация" в Украине. По его словам, это сможет помочь украинцам занимать специальность в ВСУ в соответствии со своими предпочтениями.

В Украине заработает "смарт-мобилизация". Фото из открытых источников

Во время интервью с изданием "РБК-Украина" Михаил Федоров рассказал о планах организовать пилотный проект "смарт-мобилизация", который улучшит ситуацию в ВСУ. По словам Федорова, украинцы смогут самостоятельно выбирать специальность в ВСУ.

"Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно", — рассказал Михаил Федоров.

По словам Федорова, во время "смарт-мобилизации" нужно будет заполнить заявку, пройти рекрутеров, тесты и обучение. "Ты точно попадаешь на ту должность, на которую ты мобилизовал себя", подчеркнул министр цифровой трансформации.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут", — сказал Федоров и добавил, что с помощью этого проекта сможно узнать больше о подразделении, роте, своих обязательствах и рисках.

Несмотря на надежду реализовать проект "смарт-мобилизация", Федоров предупредил, что сейчас его нужно протестовать и решить все проблемы с нормативно-правовыми актами.

Таким образом, "смарт-мобилизация" - это пилотный проект, который поможет украинцам самостоятельно выбрать свою специальность в рядах ВСУ, пройти тесты, обучение и получить профессиональные знания.



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