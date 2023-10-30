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В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию": когда ждать нововведения

Вице-премьер Федоров объяснил, как и когда будет работать новая система "смарт-мобилизация" в Украине

сегодня, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал, что за два месяца будет запущена система "смарт-мобилизация" в Украине. По его словам, это сможет помочь украинцам занимать специальность в ВСУ в соответствии со своими предпочтениями.

В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию": когда ждать нововведения

В Украине заработает "смарт-мобилизация". Фото из открытых источников

Во время интервью с изданием "РБК-Украина" Михаил Федоров рассказал о планах организовать пилотный проект "смарт-мобилизация", который улучшит ситуацию в ВСУ. По словам Федорова, украинцы смогут самостоятельно выбирать специальность в ВСУ.


"Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно", — рассказал Михаил Федоров.

По словам Федорова, во время "смарт-мобилизации" нужно будет заполнить заявку, пройти рекрутеров, тесты и обучение. "Ты точно попадаешь на ту должность, на которую ты мобилизовал себя", подчеркнул министр цифровой трансформации.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут", — сказал Федоров и добавил, что с помощью этого проекта сможно узнать больше о подразделении, роте, своих обязательствах и рисках.

Несмотря на надежду реализовать проект "смарт-мобилизация", Федоров предупредил, что сейчас его нужно протестовать и решить все проблемы с нормативно-правовыми актами.

Таким образом, "смарт-мобилизация" - это пилотный проект, который поможет украинцам самостоятельно выбрать свою специальность в рядах ВСУ, пройти тесты, обучение и получить профессиональные знания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, что означает первая и вторая повестки.

Также "Комментарии" писали о нардепе, который рассказал, будут ли в Украине привлекаться к мобилизации заключенных.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YETahm228FE&ab_channel=%D0%A0%D0%91%D0%9A-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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